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كتائب القسام: حديث الكيان عن قرب تنفيذه عملية بالضفة الغربية ستكون مستنقعا آخرا سيغرق فيه

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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