نجاح حزب الله في إثبات تآكل الردع الإسرائيلي

العالم – العين الإسرائيلية

يسلط برنامج"العين الاسرائيلية"، الضوء على رد حزب الله الذي ألحق ضررا بالردع الإسرائيلي فصواريخه ومسيراته اخترقت العمق الإسرائيلي من الشمال الى مناطق قريبة من تل أبيب، ولذلك طرح السؤال داخل الكيان عن سبب فشل الكيان في ردع حزب الله.

وفيما يتعلق بما خلص إليه الإعلام العبري عن عملية"يوم الأربعين" بأن حزب الله ألحق الضرر في الردع الإسرائيلي، وأن الاحتلال فشل في إلحاق الضرر بحزب الله، أكد عبد الله قمح الباحث والمتابع للشأن الإسرائيلي أن حزب الله من الناحية العملية، قد أنهى سردية الرّدع بالنسبة للكيان الصهيوني، حيث أن العدو الاسرائيلي كان طوال الفترة الماضية يقول بأن حزب الله مردوع على جبهته الشمالية وليس بمقدوره تنفيذ هجمات كبرى تطال وسط "إسرائيل" وغيره، حيث تبين أن حزب الله لديه الإمكانية خاصة عندما يزعم الإسرائيلي، أنه في عملية استباقية استطاع تدمير 6000 صاروخ، وهذا يعني ان المقاومة على أعلى درجة من الجهوزية وتستطيع ان تقوم بالرد.

وألقى البرنامج الضوء على استهداف حزب الله لقاعدة غاليلوت الإستراتيجية التابعة للاستخبارات العسكرية الصهيونية قرب تل أبيب والذي أثار تساؤلات كثيرة في الإعلام العبري في ظل الرقابة العسكرية الصهيونية على الخسائر التي أصابتها.

وناقش البرنامج إستهداف قاعدة"غاليلوت"الاستراتيجية، والمعلومات التي أدلى بها حزب الله حولها والذي لقي تعليقات في مواقع التواصل الإسرائيلية وهذه بعضها، فقد قال موش على الانستغرام:" من أين بالضبط لدى حزب الله علم بهذه المعلومات الحساسة"، وقال اورلي :"حتى انا لا اعلم اين هي وحدة 8,200 لديهم معلومات"، وقالت شيرا:" من أين يعرف حزب الله أين هي موجودة؟!".

وبحث البرنامج في قصة ما سماها الصهاينة بالضربة الإستباقية التي سبقت عملية"يوم الاربعين"، لحزب الله التي أثارت انتقادات في الإعلام العبري حيث طرح تساؤلات عن كيفية الإعلان عن ضرب الإحتلال لآلاف الصواريخ قبل إطلاقها، علما أن حزب الله لم يطلق إلا المئات منها فقط.

ضيف البرنامج:

- عبد الله قمح الباحث والمتابع للشأن الإسرائيلي.

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