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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي بمناطق شمال غرب صفد

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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