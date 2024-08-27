بن غفير، الكنيس والمسجد الأقصى

العالم – باختصار

يدّعي بن غفير أن القانون يساوي بين المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الاقصى.

حماس: عزم بن غفير بناء كنيس في المسجد الاقصى يعكس نيات حكومة الاحتلال تجاه الاقصى.

اقتحم بن غفير المسجد الأقصى 6 مرات منذ توليه حقيبة وزارة الامن القومي مطلع عام 2023.

كما اقتحم الاقصى 3 مرات منذ السابع من اكتوبر الماضي واندلاع حرب غزة.

الوضع القائم في المسجد الاقصى يكون ضمن القانون المعروف بقانون الستاتيكو.

وحسب هذا القانون فإن المسجد بساحاته ومصلياته ومعالمه المسقوفة وغير المسقوفة هوملك للمسلمين.

وللمسلمين إدارته في كل ما يتعلق بالسياحة والزيارة لهذا المكان المقدس.

كانت شرطه الإحتلال قبل سنوات تمنع المتطرفين من أداء أي طقس ديني يهودي في المسجد.

لكنها تساهلت معهم تدريجيا وبلغ هذا التساهل أوجّه مع تولي بن غفير منصبه مطلع عام 2023.

المرجعيات الاسلامية في القدس: نرفض التصرفات المارقة والتصريحات السافرة لبن غفير.

المرجعيات الاسلامية في القدس: مخطط بن غفير يعد تحريضا باتجاه إحتلال وتهويد الأقصى.

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية: تجاوز الوضع داخل المسجد الأقصى إنتهاك لكل القوانين.

المبادرة الوطنية الفلسطينية: تصريحات بن غفير تمثل تحديا لجميع الحكومات والشعوب الإسلامية.

خبراء: نوايا وعمليات التهويد التي يقودها بن غفير هي السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية.

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