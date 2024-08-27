الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
١٢:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية: استهداف التجهيزات التجسسية بمحيط ثكنة "دوفيف" بطائرة مسيرة

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :