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مصادر طبية بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال منذ فجر اليوم الى 27

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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