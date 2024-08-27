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طهران تدعو مدن بريكس للوقوف إلى جانب أهالي غزة العزل

طهران تدعو مدن بريكس للوقوف إلى جانب أهالي غزة العزل
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المجلس الإسلامي البلدي للعاصمة الإيرانية طهران "مهدي جمران" ضرورة تعزيز التعاون بين مدن الدول الأعضاء في مجموعة بريكس داعيا مدراء هذه المدن للوقوف إلى جانب أهالي غزة المظلومين والعزل والدفاع عن حقوق المضطهدين في هذه المنطقة.

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وأضاف جمران في كلمة القاها امام الدورة السادسة للجمعية الدولية الحضرية لمجموعة بريكس المنعقدة في موسكو، أن التضامن بين مدن بريكس يسهم في التقارب والتواصل الشعبي بين دول بريكس.

واكد جمران أنه: لا يمكن تجاهل التواصل بين الشعوب في الدول الأعضاء في بريكس بل يجب التركيز عليه.

وأضاف أن تعزيز هذا التواصل من أجل الترابط وترسيخ الأواصر بين مدن بريكس، يمكن أن يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية أيضا.

وشدد رئيس المجلس الإسلامي البلدي لطهران على أهمية أن تستفيد المدن الكبرى في بريكس من خبرات إحداها الأخرى وكذلك تظافر الجهود فيما بينها لمواجهة المشاكل والحوادث.

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