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مصادر فلسطينية: شهيد وعدة اصابات بقصف الاحتلال مركبة لوكالة اونروا بدير البلح

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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