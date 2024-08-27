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اشتباكات عنيفة بخان يونس ونتساريم.. وكمين لآليات الاحتلال بتل الهوا

اشتباكات عنيفة بخان يونس ونتساريم.. وكمين لآليات الاحتلال بتل الهوا
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

لليوم الـ 326 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة، في ملحمة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

العالم - فلسطين

وتواصل المقاومة التصدّي للقوات الإسرائيلية في خان يونس، جنوبي القطاع، خصوصاً في محاور القرارة والزنة وجوارها، كما تخوض معارك عنيفة في دير البلح وسط قطاع غزة.

كذلك، أفادت المصادر بأنّ محور "نتساريم" شهد اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تفجير عبوة "برميلية" مزروعة مسبقاً بآلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من دوار الدحدوح جنوبي حي تل الهوا في مدينة غزة.

ونشرت السرايا مشاهد توثّق استهداف مستوطنات الاحتلال وتحشداته العسكرية بالقذائف الصاروخية، موضحةً أن العملية جاءت بالاشتراك مع قوات الشهيد عبد القادر الحسيني، وقوات الشهيد عمر القاسم، وكتائب شهداء الأقصى.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى تنفيذها عملية استحكام مدفعي، استهدفت خلالها تجمّعات جنود الاحتلال وآلياته شرقيّ دير البلح بقذائف "الهاون"، ثمّ استهدفت قوات النجدة الإسرائيلية التي حضرت إلى المكان برشقة صاروخية من نوع "107".

بالتزامن استهدفت كتائب شهداء الأقصى خط الإمداد لقوات "جيش" الاحتلال في موقع "كيسوفيم" بصاروخين من نوع "107".

بدروها، أكدت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، استهدافها تحشدات لجنود الاحتلال وآلياته في محور شرقي دير البلح، بقذائف "الهاون".

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