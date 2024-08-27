صحفيون تونسيون يحتجون امام مقر هيئة الانتخابات.. لماذا؟

العالم _ مراسلون

تقول نقابة الصحفيين خلال الوقفة الاحتجاجية انها في وارد التصعيد بمختلف الأشكال المتاحة معلنة انها قامت بمقاضاة هيئة الانتخابات واعتبرت ان ما تقوم به الهيئة من شأنه تعفين المناخ الانتخابي حسب تعبير نقيب الصحفيين التونسيين.

خلال الفترة الأخيرة راسلت هيئة الانتخابات وسائل اعلام مختلفة في تونس وقامت بالتنبيه بأنها ستقوم بمقاضاتها، حيث تعتبر الهيئة ان لها الولاية الكاملة على وسائل الإعلام خلال كامل مراحل العملية الانتخابية.

منظمات مدنية على غرار ائتلاف صمود طالبت هيئة الانتخابات بأن تكون على نفس المسافة من كل الاطراف.

ما يثيره المسار الانتخابي من جدل سيكون له تبعات على صورة الانتخابات لاحقا.

تتوتر الدعوات داخل تونس بضرورة تنقية المناخ الانتخابي حفاظا على الحد الادنى من شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية لكن الواضح انه لا مؤشرة حالية لتوفير هذه المقومات.