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إنشاء فرعين جديدين لجامعة طهران بالنجف الأشرف وتبليسي

إنشاء فرعين جديدين لجامعة طهران بالنجف الأشرف وتبليسي
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس جامعة طهران "محمد مقیمي" عن قبول 2500 طالب أجنبي في العام الدراسي الجديد من 30 دولة فی الجامعة مؤكدا إنشاء فرعين لهذه الجامعة في مدينتي تبليسي الجورجية والنجف الأشرف العراقية.

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واعتبر"مقيمي" اليوم الثلاثاء في الدورة الثامنة لبرنامج "يوم مع جامعة طهران" هذه الجامعة رمزا للتعليم العالي في البلاد وقال: تعد جامعة طهران اليوم واحدة من أعرق الجامعات في العالم.

وأضاف: تعد هذه الجامعة من بين أفضل 500 جامعة في العالم في تصنيف شنغهاي للجامعات.

وأشار إلى أهمية استقطاب الطلاب الدوليين، قائلا: کان لدى جامعة طهران ما يقرب من 800 طالب أجنبي في عام 2021 وسيكون لدينا في العام الدراسي الجديد 2500 طالب أجنبي من 30 دولة وبحلول سبتمبر من هذا العام، سيتم افتتاح فرعين جديدين للجامعة في تبليسي والنجف الأشرف.

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