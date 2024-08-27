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طولكرم تودع شهداءها الـ6 وتعلن الاضراب تنديدا بجرائم الاحتلال في الضفة

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

استشهد 6 فلسطينيين بالضفة الغربية 5 منهم بقصف جوي استهدف منزلاً في مخيم نور شمس وآخر برصاص المستوطنين في بيت لحم وسط تهديد جديد بالتصعيد في الضفة الغربية.

العالم _ مراسلون

وداعات لا تنتهي وألم ممتد في مدن الضفة الغربية. خلال أقل من 24ساعه قتل الاحتلال 6 فلسطينيين 5 منهم استشهدوا في قصف جوي على مخيم نورشمس في مدينة طولكرم ومن بينهم مطارد للاحتلال من مدينة قلقيلية، كما استشهد آخر برصاص المستوطنين جراء هجومهم على قرية وادي رحال في بيت لحم ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بداية الحرب الى 651 شهيد.

حفرة صغيرة افتعلتها صواريخ اطلقت من طائرة مسيرة اسرائيلية قتلت ودمرت في حي المنشية في المخيم وهذه الجريمة ليست إلا جزءًا من عملية كبيرة في الضفة الغربية تسير على قدم وساق وهي نموذج لما حدث في غزة.

أغلقت مدينة طولكرم أبوابها الى جانب مدينة بيت لحم حداداً وإضراباً في صورة تعكس حالة الغضب رفضا لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

المعطيات على الارض تشير الى ان الضفة الغربية بمخيماتها ستشهد انفجارا وشيكا لما يضيف جبهة قتالية جديدة ربما تكون الأخطر على امن الكيان واستقراره.

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