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رئيس إيران يهنئ الفريق الطلابي الأولمبي للنجوم ببطولة العالم

رئيس إيران يهنئ الفريق الطلابي الأولمبي للنجوم ببطولة العالم
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الفريق الإيراني الأولمبي للنجوم على فوزه بخمس ميداليات ذهبية وبطولة العالم في مجالي النجوم والفيزياء الفلكية في الأولمبياد الذي أقيم في البرازيل.

العالمإيران

وهنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الفريق الإيراني الأولمبي الطلابي للنجوم على حصوله خمس ميداليات ذهبية وبطولة العالم في مجالي النجوم والفيزياء الفلكية في الدورة السابعة عشرة للأولمبياد المقامة في البرازيل.

وكتب بزشكيان: أهنأ شعبي وأبنائي كل من حنانة خرم دشتي وآروين رسول زاده ومحمدمهدي كشاورزي وآريا فاتح كرداري وعلي نادري لردجاني الذين افتخر بهم.

وحصل الفريق الإيراني لأولمبياد علم الفلك الطلابي على 5 ميداليات ذهبية؛ حائزاً المركز الأول في الأولمبياد العالمي السابع عشر لعلم الفلك والفيزياء الفلكية.

واستضافت منظمة IOAA هذه المسابقات في الفترة من 17 إلى 27 أغسطس في البرازيل، وشارك في هذه المسابقات أكثر من 250 طالبًا من 57 دولة.

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