الطلاب الإيرانيون يقنصون 8 ميداليات ملونة بمسابقة الاختراع والابتكار الدولية

العالم – إيران

وصرح مدير الهيئة المشرفة على الفرق العلمية للطلبة الإيرانيين مهدي رشيدي جهان اليوم الثلاثاء بأن جامعة فرجينيا (University of Virginia) استضافت المسابقة الدولية للاختراع والابتكار لعام 2024 في الفترة من 21 آب/أغسطس إلى 24 أيلول/سبتمبر بشكل حضوري وافتراضي.

ولفت مدير الهيئة المشرفة على الفرق العلمية للطلبة الإيرانيين إلى مشاركة إيران افتراضيا بثمانية فرق تتكون من 17 مخترعا في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار 2024 بأميركا.

وأوضح رشيدي جهان بأن هذه المسابقة أقيمت لمدة أربعة أيام بدعم من كبرى المؤسسات العلمية والبحثية في العالم بالإضافة إلى شركتي غوغل (Google) ومايكروسوفت (Microsoft).

كما أشار إلى تألق الطلاب الإيرانيون في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار 2024 بأميركا بإحرازهم 8 ميداليات ملونة في هذه المسابقة.. ذهبيتان و3 فضيات و3 برونزيات.

وأفاد بأن الميداليتين الذهبيتين حصدهما الفريق الإيراني المكون من أميرعلي دادخواه ومحمدحسين بهرامي في مجال الإلكترونيات، وفريق آخر مكون من أميرحسين منافي في مجال علوم المواد.

وتابع رشيدي جهان بأن الميداليات الفضية الثلاث التي حصلت عليها إيران في هذه المسابقة كانت نتيجة جهود الفرق الإيرانية التالية: الفريق الثنائي المكون من أرشام حاج مالي وآرين عسكري في مجال الروبوتات، الفريق الثنائي الذي يضم إيليا رضا زاده وبادرا قزوينيان في مجال الإلكترونيات والفريق الفردي الذي يضم برهام عرب زاده في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وأما الفرق الإيرانية التي حصلت على 3 ميداليات برونزية هذا العام في هذه المسابقة هي الفريق المكون من 5 أعضاء وهم آرتین رادمتین، آران صوفي زاده، باران بهمن، باران درخشنده و نيكي أبطحي في مجال حماية البيئة.. والفريق الثنائي الثاني المتخصص في مجال هندسة الميكاترونكس والذي يضم مهراد فريدي وإيليا حاجي.. وفريق ثنائي آخر مكون من أميرمحمد كاظميان وآرمين توحيد أصل في مجال الإلكترونيات.

والجدير بالذكر أن المسابقة الدولية للاختراع والابتكار 2024 بأميركا أقيمت بمشاركة أكثر من ألف طالب من 34 دولة في 12 مجالا واستضافتها جامعة فرجينيا الأميركية.