اعلان بن غفير بناء كنيس في المسجد الاقصى يشعل الكيان

العالم _ مراسلون

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: ما تناقلته وسائل الاعلام بأن بن غفير يطالب ببناء كنيس بباحات الاقصى المبارك مستندا الى القانون. حسب زعمه يقول ان القانون الاسرائيلي يسمح بذلك. نحن نقول له ونبين رأيها الديني بان الاقصى اسمى من ان يخضع للقوانين.

اما مكتب رئيس حكومة الاحتلال سارع للأعلان بأن الحكومة ملتزمة بالوضع القائم داخل المسجد الاقصى المبارك لكن نتنياهو وافق وفق هيئة البث الاسرائيلية على تمويل مشروع برنامج الجوالات الارشادية التراثية وفق تسميتهم والعمل عليه من قبل وزارة التراث ويقضى تكثيف الاقتحامات اليومية لتشمل كافة الشرائح داخل الكيان ويتم مضاعفة الاعداد المقتحمة للمسجد الاقصى المبارك من مئات يوميا الى الالاف.

ويشهد المسجد الاقصى المبارك تكثيف كبير لاقتحامات المستوطنين منذ بدء العدوان على غزة وتنفيذ عدة مخطاطات تلمودية كالانبطاح الملحمي وأداء الصلاة التلمودية ومنع اقامة الصلاة للمسلمين أثناء فترات الاقتحامات اليومية وأعياد اليهود.

ما يجري بالاشهر الاخيرة تحديدا في المسجد الاقصى المبارك هو المحاولات والسيطرة الكاملة على المسجد الاقصى. كل شيء يتحكم به تلك القوات المنتشرة على كافة الابواب بالدخول او بالمنع وفقط السماح وتمرير المخططات داخل المسجد الاقصى المبارك بدعم رسمي من المستوى السياسي.