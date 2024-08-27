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3 شهداء وجرحى بقصف الإحتلال تجمعا قرب محطة دلول بحي الزيتون في غزة

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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