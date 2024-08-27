الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الايراني لدى بيروت: موعد الرد تحت تصرف القوات المسلحة الإيرانية

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :