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استهداف مسيرة للاحتلال بقنبلة منطقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

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