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شهيدان واصابات اثر استهداف الاحتلال مدنيين بحي الزيتون وسط القطاع

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

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