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الاعلام العبري: صفارت الانذار تدوي في المناطق الشمالية

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

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