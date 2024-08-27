توقيع مذكرة تفاهم بين أمانتي العاصمتين طهران وموسكو للتوأمة

العالم – إيران

وقع المذكرة من جانب أمانة طهران، مجيد باقري مساعد الأمانة لشؤون التخطيط والتطوير الرأسمال الإنساني ومن جانب أمانة موسكو سرغي تشريومين وزير الدولة لشؤون مدينة موسكو مدير دائرة العلاقات الاقتصادية والدولية للعاصمة الروسية موسكو.

وفي حفل التوقيع قال باقري إن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق اتفاقية التوأمة بين عاصمتي إيران وروسيا، والتي كانت قد أبرمت في وقت سابق.

وأضاف أن الإفادة المتبادلة من إنجازات الإدارة الحضرية يمكن أن تساهم في النهوض بالخدمات وكسب رضا المواطنين.

وافتتحت الدورة السادسة للجميعة الدولية الحضرية لمدن بريكس يوم الثلاثاء بمشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباقي أعضاء وشركاء هذه المجموعة في موسكو.