الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
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سماع اصوات انفجارات في بيت هلل والزاعورة وتفعيل صفارات الانذار بمستوطنات اصبع الجليل

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

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