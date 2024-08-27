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الخارجية الايرانية تستدعي سفير النمسا في طهران

الخارجية الايرانية تستدعي سفير النمسا في طهران
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

بعد قيام وزارة الخارجية النمساوية باستدعاء سفير إيران، تم اليوم استدعاء سفير النمسا في طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية من قبل المدير العام لأوروبا الغربية.

العالمإيران

وعقب قيام وزارة الخارجية النمساوية باستدعاء سفير إيران، تم استدعاء فولف ديتريش هايم سفير النمسا في طهران إلى وزارة الخارجية اليوم من قبل المدير العام لأوروبا الغربية.

وقال المدير العام لأوروبا الغربية في هذا اللقاء: إن حزب الله حركة مقاومة تحررية ومناهضة للاحتلال وفاعلة ونشطة في البنية السياسية اللبنانية، وله حضور رسمي في حكومة وبرلمان هذا البلد.

كما احتج المدير العام لأوروبا الغربية بشدة على الإجراء الذي اتخذته وزارة خارجية النمسا، وأشار إلى أن: هذا الإجراء المشكوك فيه يتعارض مع حقائق المنطقة والعلاقات بين البلدين.

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