لليوم الثاني.. روسيا تستهدف مدن اوكرانية بشكل عنيف

العالم _ خاص بالعالم

وقال الجيش الأوكراني إن العاصمة كييف (شمال) وكريفي ريه (وسط) ومناطق أخرى تعرضت لهجمات روسية متلاحقة بالصواريخ والطائرات المسيرة فجر الثلاثاء.

من جهتها، قالت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية إن البلاد بالكامل عرضة لخطر هجوم بأسلحة باليستية روسية.

وسمع في وقت مبكر الثلاثاء دوي انفجارات في كييف، تقول السلطات الأوكرانية إن قاذفات إستراتيجية من طراز تو-85 وأخرى اعتراضية فرط صوتية من طراز ميغ-31 أقلعت فجرا من مطارات روسية باتجاه أوكرانيا.

وعلى المقلب الاخر أعلن قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي أنّ قوات بلاده سيطرت على 100 بلدة ونحو 1300 كيلومتر مربع في منطقة كورسك الحدودية واسرت نحو 600 جندي روسي.

بدوره أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب الهجمات الروسية أن جيشه أجرى أخيرا اختبارا ناجحا لأول صاروخ بالستي محلي الصنع.

ومن زاوية أخرى للصراع الروسي الأوكراني شدد زيلنسكي على رفضه لأي تبادل للأراضي كجزء من أي مفاوضات مستقبلية وتابع أن روسيا الاتحادية مهتمة بالاحتلال الكامل لإقليم دونباس وهذا لن ينجح.