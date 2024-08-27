إيران تحذر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء للأمة الإسلامية بشأن الأقصى

العالم – إيران

وكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية على موقع X: مجلس وزراء الكيان الصهيوني المجرم يحاول تنفيذ مخططاته الخبيثة بخصوص المسجد الأقصى؛ لدرجة أنه يصرخ بلا خجل بالنية الشريرة لبناء كنيس في المسجد الأقصى.

وأضاف أن: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تدين بشدة مثل هذه التصريحات والمخططات، تحذر من أي تعد على حرمات المسجد الأقصى المبارك ومن المغامرة الجديدة للصهاينة في تجاوز الخطوط الحمراء للأمة الإسلامية.

وخلص إلى القول: في ظل صحوة الضمائر الإنسانية النقية والكراهية العالمية لجرائم الصهاينة، فإن المسلمين ومحبي الحرية في العالم اليوم يهتفون بصوت واحد لنصرة فلسطين والمسجد الأقصى ومحاكمة المجرمين الصهاينة.