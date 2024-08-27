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الاعلام العبري: مقتل جندي اسرائيلي واصابة آخر بجروح بليغة في معارك غزة

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

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