فيديوغرافيك.. هل وجه الإعلام العربي طعنة لفلسطين؟

العالم - فيديوغرافيك

فيديوهات المقاومة تكشف حجم الخسائر التي يتكبدها الاحتلال جراء العمليات البطولية التي تنفذها فصائل المقاومة.. بينما تتبنى بعض وسائل الاعلام العربية الرواية الاسرائيلية وكأنها مصدر موثوق.

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي والضيوف الصهاينة حاضرون على الشاشات العربية ولا صوت للطرف الآخر ليدحض روايتهم.

صحيفة "هآرتس" ذكرت أنها تتعاون مع بعض القنوات العربية لنقل رسائلها إلى الجمهور العربي.

المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي اعتبر أن شاشات الإعلام السعودي "أكثر عدالة" من الإعلام الغربي.

ألا تفرض القواعد الإنسانية والمهنية أن يقف الإعلام العربي إلى جانب القضية الفلسطينية ضد حرب الإبادة الصهيونية على غزة؟

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