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مصادر فلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال منذ فجر اليوم بغزة الى 40

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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