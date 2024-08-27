الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

4 شهداء وعدة اصابات بقصف الاحتلال منزلا في تل الهوى وسط القطاع

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :