خسائر الإحتلال في غزة

العالم – باختصار

وخسر جيش الاحتلال 15 ضابطا من القوات النظامية والاحتياط خمسة منهم برتبة عقيد و10 برتبة مقدم.

تكبد لواء غولاني أكبر عدد من القتلى، حيث خسر 83 مقاتلا منذ بداية العدوان.

منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول قتل 21 جنديا في المعارك مع حزب الله في الجبهة الشمالية.

قناة"كان 11": سبع جنود إسرائيليين قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

استقبل قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب الإسرائيلية 10,056 جنديا جريحا منذ السابع من أكتوبر.

هيئة البث الإسرائيلية يتم استقبال أكثر من 1000 جريح جديد كل شهر من القتال الدائر في غزة.

تأتي هذه الارقام في وقت تتهم فيه تل أبيب بالتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها في غزة.

مسؤولون إسرائيليون: الجيش يدفع أثمانا باهظة في معاركه داخل القطاع.

كما تسببت الحرب في إجلاء ما يقارب 250,000 مستوطن من منازلهم من الجنوب والشمال.

ألحقت الحرب على غزة أضرارا جسيمة باقتصاد الإحتلال وكبدته خسائر مالية فادحة.

تعاني قطاعات مثل البناء والعقارات والسياحة الداخلية انهيارا وشللا شبه تام بسبب الحرب.

بسبب تداعيات الحرب تعاني الموازنة العامة لكيان الاحتلال عجزا بقيمة 6.6% من الناتج المحلي.

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال من A+ الى" A".

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