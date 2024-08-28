أوامر إخلاء بمخيم نور شمس شمالي الضفة: استنساخ لما يحدث في غزة.. بزشكيان يشدد على التزامِ طهران بتعهداتها الواردة في الإتفاق النووي

العالم - بانوراما

وذكرت مصادر عبرية أن هذه العملية هي الأوسع منذ العام2002، ويشارك فيها سلاح الجو وجهاز الأمن الداخلي الشاباك مع استنفار آلاف الجنود.

من جانبها قالت حركة حماس إن عملية الاحتلال العسكرية الموسعة في الضفة هي محاولة لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين، وتوسيع الحرب القائمة في غزة.

هذا وندد مساعد وزير الخارجية الفلسطيني احمد الديك بأوامر جيش الاحتلال بإخلاء الفلسطينيين منازلهم في مخيم نور شمس شمال الضفة معتبرا ذلك استنساخ لتجربة إخلاء السكان في غزة على الضفة الغربية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام طهران بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي، وضرورة عودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها لأنها هي من انتهكت الاتفاق.

ووصف الرئيس الإيراني الإجراءات الاقتصادية التي وضعها الأعداء ضد إيران بالظالمة، مشددا على أن الحكومة بصدد وضع حد لها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.