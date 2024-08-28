أبرز التعليقات حول تصريحات بن غفير لإقامة كنيس بالمسجد الأقصى

العالم _ هاشتاغ

بن غفير يتحضر لبناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو.. ماذا بعد؟

على مواقع التواصل الاجتماعي هناك تفاعل كبير وغضب من تجرؤ الاحتلال على المسجد الاقصى.

"عبدالله" كتب في هذا السياق. ما في حكومة عربية في هذا العالم البائس يقف بوجه الصهاينة! ولكن الأقصى المبارك محفوظ عند الله تعالى وإن شاء الله راح يتحرر الأقصى بفضل المقاومة الباسلة تحيا فلسطين حرة.

"منى هواري" ايضا علقت. يا الله احمي القدس من كل شر القدس لنا وكل المسلمين والمسلمات العلم احمي القدس يارب .

أما "علي" فعلق بدوره. لم تتحرك الدول للدماء فهل تتحرك للبناء. هل تظنون ان بناء هذا الكنيس أعظم عند الله من اراقة دماء المسلمين؟ لا والله.

في ظل العدوان على غزة، والأحداث الأخرى في العالم، تكاد الاحداث في السودان أن تُنسى. غير أن ما قام به المغني الأميركي ماكليمور أعاد هذه القضية الى الواجهة.

ماكليمور وهو من أصول أيرلندية اعلن إلغاء حفلته في الإمارات احتجاجا على ما أسماه دعم أبو ظبي للحرب الأهلية في السودان.

تفاعل واسع مع خطوة المغني الاميركي ماكليمور تجاه ما يجري في السودان.

"احمد غالي" علق هنا. الفنان الأمريكي ماكليمور يلغي حفلا في أحتجاج على الإمارات لتغذيتها الحرب في السودان.. لا للحرب.

"نور كريم" بدورها كتبت. العالم تغير واصبح كتير من المؤثرين يتخذ قراره بنفسه، فها هو مغني الراب الشهير ماكليمور يلغي حفلة له كانت ستقام في دبي بناءً على تورط الامارات في حرب السودان.

التعليق الأخير حول هذا الموضوع من "نيما" وفيه. شكرأ لكل صاحب ضمير حر! شكراً للمغني الامريكي ماكليمور الذي ألغى حفلته في دبي احتجاجاً على دور الإمارات في حرب السودان بدعمها للجنجويد. نتمنى ان نرى المزيد من هذه المقاطعات الاجتماعية للمساهمة في وقف الحرب.

بعد الحرب على تطبيق تيكتوك الصيني، جاء الدور على تطبيق تلغرام الروسي. هذا ما يؤكده الناشطون بعد اعتقال رئيس ومؤسس شركة تلغرام الروسي بافل دوروف في فرنسا،

اتهامات وجهت الى دوروف وصفها الناشطون بانها مضحكة، وأن الاعتقال جاء بخلفيات سياسية، ابرزها رفض دوروف تسليم بيانات المستخدمين للاستخبارات الغربية والإسرائيلية.

من تعليقات الناشطين حول قضية اعتقال مؤسس تلغرام، نقرأ هنا تعليقا من حساب "ستيزن زي" وفيه. بافل دوروف صاحب شركة "تلغرام" الذي اعتقلته فرنسا مؤخرا بتهم تشبه تلك المنسوبة لايلون موسك مع احداث بريطانيا مؤخرا,يحمل الجنسية الاماراتية مما دعى الامارات للاعتراض عن اعتقاله، والمشكل ان ماكرون ما زال يستعمل "تلغرام" في التواصل مع حكومته,ومع ذلك يقولون الاعتقال "غير سياسي"؟

"عيسى سعيد"بدوره علق. ما حدث لبرنامج تيك توك الصيني من مضايقات وتهديدات وغيرها.. الآن يحدث افضع الاتهامات لبرنامج تلغرام الروسي. القضية مسيسة بحت".

أخيرا هذا التعليق من "ردينة العوني" التي كتبت. العنوان العريض لسبب هذا الاعتقال بهذا التوقيت، رغم أن مؤسس تلغرام يتردّد على فرنسا، هو رفض الأخير سابقًا إغلاق حساب حركة حماس على تطبيقه، حيث أعرب بافيل دوروف عن مُعارضته لفكرة حجب حساب حركة “حماس” على التطبيق.

أحيانا يلجأ البعض إلى نشر جملة أو فكرة على مواقع التواصل من أجل الحصول على انتباه الناس والوصول الى أن يكون ترند كما هو الحال مع الاكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله، الذي نشر جملة اعتبرها الناشطون تطاولا على الناطق بإسم كتائب القسام أبو عبيدة.. لكن الرد كان سريعا.. وقاسيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق..