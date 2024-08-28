شاهد.. بماذا وعد نتنياهو في زيارته السرية إلى الشمال الفلسطيني!

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كذلك استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية والمناسبة موقعي الاحتلال في رويسات ‏العلم والسماقة بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وموقع بياض بليدا وأصابته إصابات مباشرة.‏



إعلام الاحتلال أكد وقوع أضرار في البنية التحتية في الجليل الأعلى عقب إطلاق صاروخين من لبنان كاشفا عن أن وزارة الحرب والجيش الإسرائيلي يفكران في إلغاء مشروع منطاد 'تل شمايم' للرصد الاستخباراتي شمال فلسطين المحتلة وإغلاق الوحدة المخصصة التي أنشئت لتشغيله بعد استهداف حزب الله للموقع في أيار الماضي.



وبعد ساعات من مقاطعة رؤساء بلديات المستوطنات الشمالية اجتماعا أمنيا لقيادتهم قام رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بزيارة سرية للحدود الشمالية ووعد بإعادة الأمن والمستوطنين الى الشمال . صحيفة 'يديعوت أحرونوت' علقت على الزيارة قائلة لقد أصبحت زيارة نتنياهو أو أي وزير إلى الشمال محاطة بالسرية خوفا من نيران حزب الله.



ومن مقر الامم المتحدة واثر موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تجديد مهمة قوة اليونيفيل لعام هدد سفير الاحتلال في المنظمة داني دنون بمهاجمة كيانه لحزب الله إذا لم تقم 'اليونيفيل' بإخراج الحزب الله من الحدود بحسب تعبيره.



وفيما واصل الاحتلال غاراته وقصفه المدفعي على القرى الجنوبية اللبنانية نفذ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية غارتين استهدفت الأولى بيك اب على طريق رسم الحدث شعث في البقاع شرق لبنان واستهدفت الثانية سيارة على طريق دمشق بيروت وأدت لاستشهاد ثلاثة من كوادر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وشهيد من عناصر حزب الله .

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