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الزعيم الوطني لتركمانستان يزور طهران ويلتقي بالمسؤولين في البلاد

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

في اطار تطويد العلاقات الثنائية بين البلدين وصل زعيم تركمنستان ورئيس مصلحة الشعب قربانقلي بردي محمدوف العاصمة الايرانية والتقى عدد من المسؤولين في البلاد.

العالم - خاص بالعالم

واستقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي محمدوف، والوفد المرافق له واكد سمحاته خلال اللقاء على تعزيز العلاقات بين البلدين معربا عن امله بان تتسارع وتيرة توسيع العلاقات بين البلدين في ظل وجود الحكومة الجديدة للدكتور بزشكيان.

واعتبر سماحته ان توسيع العلاقات يحظى باولوية كبيرة مؤكدا ان تطوير العلاقات على اساس المصالح المشتركة يخدم كلا البلدين.

واشار اية الله الخامنئي الى تصريحات الزعيم الوطني لتركمانستان حول المشاريع المشتركة بين البلدين بما فيها مشروع الطريق السريع الجنوب- شمال ومشروع تطوير خط انابيب الغاز لتركمانستان، مشددا ان تنفيذ هذه المشاريع بمشاركة الخبراء الايرانيين ستعزز العلاقات الودية بين البلدين.

وفي اللقاء الذي جمع بين الزعيم الوطني لتركمنستان والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعدد آخر من مسؤولي البلدين، تم التطرق إلى الموضوعات ذات الصلة والمستجدات الإقليمية.

وعقب اللقاء، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم للتعاون المشترك بين ايران و تركمنستان بحضور الرئيسين الايراني والتركمانستاني.

وشملت الاتفاقيات التعاون بين وزارتي خارجية ايران وتركمانستان، وتطوير التعامل بمجال الغاز الطبيعي وتوسيع التعاون الجمركي بين البلدين إلى جانب اتفاقية ميثاق التوأمة بين مينائي أميرآباد الإيراني وتركمن باشي التركمانستاني.

وعبر الرئيس بزشكيان عن أمله في استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات، فيما عبر نظيره التركمانستاني عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية من تنفيذ هذه الاتفاقيات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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