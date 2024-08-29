إنطلاق فعاليات أكبر معرض لصناعة البناء والتشييد في الشرق الأوسط بطهران

العالم - خاص بالعالم

إنطلقت فعاليات اكبر معرض دولي لصناعة البناء و التشييد بنسخته الرابعة و العشرين علي ارض المعارض الدولية في العاصمة الايرانية طهران بحضورالمسؤولين.

و بمشاركة اكثر من800 شركة محلية و اجنبية ويجمع هذا المعرض قطاعات الصناعة بأكملها تحت سقف واحد للقيام بالأعمال التجارية والتواصل وتبادل المعرفة.

المعرض الدولي لمواد البناء يعد أكبر حدث للصناعة الانشائية والتطوير المهني المستمر للمشاركين، وهو مكان مناسب لتلقي أحدث الأفكار والأساليب الجديدة والبرامج الشاملة بأعلى المعايير الممكنة، وذلك في مجال العمل الاحترافي في صناعة البناء والتشييد.

من المحاور الرئسية لهذا المعرض هو تصميم المبني والتعديل التحديثي وانشاء مبان خفيفة الوزن ومبان مقاومة ومبان منخفضة التكلفة وبيوت قروية وعمارات سكنية بإياد وطنية ومن اهم خصائص هذا المعرض هي مشاركة الشركات المعرفيّة كحلقة وصل بين الأبحاث و صناعة البناء.

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