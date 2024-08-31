شاهد موقف الجهاد الاسلامي من العدوان الإسرائيلي الواسع على الضفة  

العالم - خاص بالعالم

وأشار عطايا إلى أن تلك المقاومة مستمرة ومتواصلة ويسطر أبطالها ملاحم تسجل بتاريخ من نور وتاريخ من ذهب في نضال شعبنا الفلسطيني.

ولفت عطايا إلى أن هذا التمادي والعدوان الصهيوني وهذه الوحشية والمجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي منذ سنوات طويلة ومنذ إحتلال فلسطين بوحشية غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول من العام الماضي، والتي لم يستطع احد في كل هذا العالم أن يوقف هذه المجازر والإعتداءات، لان أمريكا تدعم وتقود هذه الحرب الوحشية والابادة الجماعية على الشعب الفلسطيني ولانها قد حسبت معها حلفا كبيرا من دول الغرب مع توافق ملحوظ من النظام العربي الرسمي المنتمي المرتمي في أحضان أمريكا والصهيونية.

ونوه عطايا إلى أن كيان الاحتلال لهذه الأسباب يتمادى وما زال مستمرا ويواصل مجازره وعدوانه واقتحاماته، ولكن على الرغم من ذلك فان شعبنا الفلسطيني الصامد المقاوم أبطاله في المقاومة يؤكدون على أنهم مصرون بمواجهة هذا العدو ومستمرون في التصدي لهذا العدوان.

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