شاهد.. حزب الله يستهدف انتشاراً لجنود الإحتلال في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى استهداف المقاومة الإسلامية لمواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، بينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة جنوب لبنان.

وأوضح مراسلنا أن المقاومة الإسلامية استهدفت بمسيرة انقضاضية جنودا إسرائيليين في موقع المطلة وأوقع قتلى وجرحى.‏

ولفت مراسلنا إلى قيام حزب الله بقصف حزب الله بالأسلحة الصاروخية جنودا إسرائيليين في جبل نذر وأعلن تحقيق إصابات مباشرة، كما قصف "بالأسلحة المناسبة" جنودا‏ في حرش برعام، واستهدف بالأسلحة الصاروخية موقعي زبدين ورمثا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في هجماته.

ونوه مراسلنا بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات فجر اليوم على محيط بلدات زبقين ومجدل زون وطير حرفا والجبين ويارون والناقورة جنوبي لبنان.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات شبعا وكفرشوبا والعديسة ورامية وعلما الشعب ويارون.

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