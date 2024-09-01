شاهد.. لهذا السبب يشدّد الإحتلال الإسرائيلي الخناق على الضفة!

العالم - خاص بالعالم

وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير وفور وصوله موقع العملية أعلن أن حياة اليهود أهم من تنقل الفلسطينيين وأنه سيطلب من المسؤولين وضع المزيد من الحواجز في الضفة، مراقبون رأوا أن العملية نوعية ونتائجها سببت صدمة للاحتلال.



وقال عادل شديد مختص بالشأن الإسرائيلي:""عملية اليوم، كما هي عمليات الأمس وأول أمس تؤكد فشل إدعاء بنيامين نتنياهو واليمين في"إسرائيل" أن الإحتلال والاستيطان هو الوحيد والكفيل بجلب الأمن للإسرائيليين سواء بالضفة او بالداخل والعملية التي حدثت لم يشعر من خلالها الاسرائيلي بالأمن ما لم يعيشه الفلسطيني واقعا في كل مكان".



جيش الاحتلال استنفر بشكل كبير عقب العملية، واقتحم بلدة اذنا القريبة من الموقع وأغلق جميع مداخلها، وأجرى عمليات تفتيش واسعة، فيما نكل بالمواطنين في عدد من المناطق، وزاد من الخناق عليها أكثر.



وقال محمد أبو جحيشة مواطن من بلدة إذنا:"قامت قوات الاحتلال بمحاصرة بلدة اذنا وداهمت أحياء عديدة داخل هذه البلدة وقاموا بتفتيش بعض المنازل وأغلقت المدخل الرئيسي لبلدة اذنا وبداخل أخرى تم إغلاقها والتي تؤدي الى مدينة دورا ومناطق اخرى".



يشار أن الاحتلال بعد العمليتين النوعيتين أغلق محافظة الخليل بشكل كامل، وحولها إلى سجن كبير، ضمن العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.

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