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شهيدتان وإصابات بغارة اسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا جنوبي مدينة خانيونس

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

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