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مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية على منطقة البقاع الشرقي شرقي لبنان

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

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