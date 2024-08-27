انفجارات تهز خاركوف وإعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية

العالم-اوروبا

وبحسب الخرائط، تم الإعلان عن حالة تأهب من الغارات الجوية في مقاطعتي تشيرنيغوف وبولتافا في الساعة 21.44 بتوقيت موسكو، وفي مقاطعة خاركوف في الساعة 21.27 بتوقيت موسكو، وفي سومي ظلت مستمرة منذ أكثر من ساعة.

وأفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي عدة انفجارات بالقرب من بلدة بالاكليا في مقاطعة خاركوف في أوكرانيا وسط صفارات الإنذار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها شنت صباح اليوم الاثنين هجوما واسع النطاق على مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.