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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش بدأ عملية كبيرة على مستوى فرقة في شمال الضفة والغور وحاصر المستشفيات لمنع وصول الجرحى إليها

الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

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