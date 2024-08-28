بن سلمان ومحمود عباس يؤكدان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

العالم-فلسطين

وبحثا الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات الفلسطينية والأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة فلسطينيا وعربيا لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والانسحاب الإسرائيلي الفوري من قطاع غزة.

وحذر محمود عباس خلال اللقاء من خطورة التصريحات والممارسات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتحديدا تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأخيرة حول بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى.

وتم التوافق على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان عدم تنفيذها، كم تمت دعوة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى إدانة ورفض مثل هذه التصريحات والممارسات، لما تحمله من مخاطر تهدد الاستقرار والأمن الدوليين.

وشدد عباس على "أهمية تنسيق المواقف بين دولة فلسطين والسعودية فيما يتعلق بسبل وقف الحرب الدموية التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته"، مشددا على الدور الكبير والهام الذي تلعبه السعودية في هذا الإطار.