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4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا شرقي مدينة خانيونس

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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