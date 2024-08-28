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عراقجي في اتصال هاتفي مع عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية:ايران تدعم اي اتفاق لانهاء العدوان على غزة يقبله الشعب الفلسطيني والمقاومة

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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