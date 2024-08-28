فيديو خاص: غزة والضفة والمواجهة المفتوحة

العالم- مع الحدث

ماذا يعني تواصل الهجوم على مخميمات الضفة الغربية وآخرها ما حصل في مخيم نورشمس وما يخطط على أيدي المستوطنين؟

كيف ينظر لتهديات بن غفير للمسجد الأقصى والإستعداد لإنشاء كنيس يهودي بداخله مع التقسيم الزماني والمكاني؟

هل تخشى السلطات الإسرائيلية من انتفاضة ثلاثة في الضفة لتستعين بلواء هجومي حسبا من تعاظم المقاومة؟

ماذا يعني إعلان الاحتلال باستعادة أسير من نفق بالقطاع في عملية ملتبسة تعددت بها الروايات واستغلها نتنياهو بقوله إنه يعمل على استعادة الأسرى بالمفاوضات والتحرير وهذا يتطلب الوجود العسكري؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من نائب الأمين العالم للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على فيصل، المتابع للشأن الإسرائيلي مجاهد السعدي.

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