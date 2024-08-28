نتنياهو يطلب تعزيز حراسة نجله في ميامي

العالم- فلسطين المحتلة

ويعيش يائير (33 عاما) في مدينة ميامي منذ أبريل/نيسان 2023، تحت حراسة جهاز الأمن الصهيوني (الشاباك)، بتكلفة بـ2.5 مليون شيكل (نحو 680 ألف دولار) سنويا، وفق موقع "والا".

ونقل الموقع عن مصادر -مقربة من نتنياهو لم يسمها- قولها إن اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي التابعة لشاباك طلبت الحصول على مواد استخباراتية تبرر التشديد الأمني، وعدم الاعتماد على الحس الأمني وحده.

وكانت المسؤولية عن أمن أفراد عائلة نتنياهو في أيدي وحدة "ماغن" التي تعمل تحت إشراف مكتبه، لكن المظاهرات "العاصفة" في تل أبيب ضد خطة "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل عام 2023، دفعت عائلة نتنياهو إلى طلب زيادة الأمن حولها.

وقاد ذلك إلى نقل الأمر إلى وحدة الأمن الشخصي التابعة للشاباك، وهي المسؤولة عن أمن رموز وقيادات الحكم في كيان الاحتلال الصهيوني. وبالفعل، وافقت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك برئاسة نتنياهو على نقل مسؤولية تأمين العائلة إلى الشاباك.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن يائير نتنياهو يستجم في حديقة "يوسمايت" في كاليفورنيا مع مرافقته وحارسين شخصيين على نفقة "الاسرائيليين" في حين يرسل والده آلاف الجنود إلى حتفهم في قطاع غزة.

ويكلف يائير خزينة الكيان مئات آلاف الدولارات تصرف على أمنه وبرامجه الترفيهية، وخصصت لذلك ميزانية من جهاز الشاباك قدرها 275 ألف دولار، بحسب الصحيفة.