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الضفة الغربية:قوات الاحتلال تداهم منازل الفلسطينيين بقلقيلية وتعتدي على الاهالي

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

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