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مصادر فلسطينية:اصابات باستهداف طيران الاحتلال سيارة ببلدة الزوايدة وسط القطاع

الأربعاء ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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