عراقجي: ندعم اي اتفاق يقبله الشعب الفلسطيني والمقاومة

العالم - ايران

وخلال الاتصال الهاتفي استعرض الحية آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، والجهود التي يبذلها ذلك الكيان لتغيير الوضع في المسجد الأقصى .

وثمن الحية جهود الوزير الشهيد أمير عبد اللهيان في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني، وأكد: إن الشعب الفلسطيني يقدر دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر للمثل الفلسطينية ومقاومتها لجرائم الصهاينة.

من جانبه شكر السيد عراقجي السيد خليل الحية على اتصاله وتهنئته، وأكد ان نهج حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم شعب فلسطين المظلوم والمقاومة في الحكومة الرابعة عشرة سيستمر بقوة.

وأكد عراقجي ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة يقبله الشعب الفلسطيني المقاوم وفصائل المقاومة وحركة حماس.

واشاد بوقوف شعب غزة والمقاومين على مدى 11 شهراً ضد جرائم الصهاينة، وأعرب عن ثقته في أن النصر النهائي سيكون مع الشعب الفلسطيني وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون إلى جانبهم حتى النهاية.